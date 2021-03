Am Samstag gegen 5 Uhr sind nach Polizeiangaben Unbekannte in ein Fahrradgeschäft in der Bruchstraße in Bad Dürkheim eingebrochen. Die Täter brachen stahlen innerhalb kurzer Zeit mehrere, hochwertige E-Bikes. Wer hat zur Tatzeit im Bereich der Bruchstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim melden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.