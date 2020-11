Am Dienstagnachmittag entwendete ein 19-Jähriger am Bahnhaltepunkt in Freinsheim ein Damenfahrrad. Laut Polizei beobachteten Zeugen, wie er sich am Fahrradständer das nicht abgeschlossene Rad nahm und in Richtung Ortskern fuhr. Am Spielplatz in den Bohnengärten griff ihn eine Polizeistreife auf. Das Fahrrad konnte der glücklichen Eigentümerin übergeben werden. Vermutlich hatte sie ihr Fahrradschloss nicht richtig verschlossen. Gegen den Mann wird nun wegen unbefugter Benutzung eines Fahrrades ermittelt.