Natürlich sind Bauarbeiten notwendig. Dennoch erweisen sich Kommunikation und Ersatzverkehrplanung oft als so chaotisch, dass es scheint, als veranstalteten die Verkehrsplaner einen geheimen Wettbewerb im „Wie-kompliziert-kann-man-es-machen?“.

Ich verzichte bewusst auf ein Auto. Doch was als umweltfreundlicher Beitrag gedacht war, fühlt sich derzeit oft wie eine unfreiwillige Geduldsprobe an. Baustellen, Umleitungen und Verspätungen stellen Pendler auf die Probe. Zugfahrten dauern gefühlt ewig, das Erreichen von Anschlüssen wird zur Glückssache. Das ist enttäuschend.

