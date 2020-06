„Fahrradfahren ist kein Hobby, nieder mit der Autolobby!“: Auf dem Weg vom Dürkheimer Fass durch die Mannheimer Straße und die Innenstadt protestierten am Freitag, 26. Juni, die Fahrrad-Demonstranten gegen die Übermacht der Autos. „Es ist erschreckend, wie viele Millionen für Straßen wie die B 37 rausgehauen werden. Dabei gibt es derzeit Wichtigeres“, ruft Gerhard Ruegauf vom Klimabündnis Bad Dürkheim bei der anschließenden Kundgebung vor dem Kreishaus – mit knapp 80 Demonstranten. Die Forderungen: Das Radwegenetz soll ausgebaut, sicher und zuverlässig werden, erklärt Matthias Erstling vom Klimabündnis. „An vielen Stellen hören Radwege einfach auf oder fangen irgendwo an. Wir brauchen Radwege in alle Richtungen“, so Erstling. Auch die Fußwege seien unzuverlässig: „Oft müssen die Leute auf der Straße laufen. Das ist für alle gefährlich. Wo soll da ein Rollstuhlfahrer fahren?“ Außerdem wird der Ausbau des Nahverkehrs – vor allem im Landkreis – gefordert. Das unterstützt Rednerin Hanna Glogger von Fridays for Future Grünstadt: „Von Dackenheim nach Grünstadt fährt der Bus ausschließlich vor der ersten und nach der sechsten Stunde. Das heißt: Ich komme dienstags und freitags mit dem ÖPNV zur Schule.“ Wer mittags Schule oder mehr als sechs Stunden Unterricht habe, müsse sich andere Wege suchen. Das sei frustrierend für Eltern und Schüler und sorge für mehr Elterntaxis: „Das ist keine nachhaltige Mobilität.“sinr