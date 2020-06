„Mobilitätswende jetzt“, fordert das Klimabündnis Bad Dürkheim und möchte mit einer Demonstration am Freitag, 26. Juni, auf das Thema aufmerksam machen. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Dürkheimer Fass.

Vom Dürkheimer Fass am Wurstmarktplatz aus fahren die Demonstranten „gemeinsam circa eine halbe Stunde und schließen eine Kundgebung vor der Kreisverwaltung an“, schreiben die Organisatoren. Die Forderung an die Verwaltung: intensiver Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und von Radwegen.

Die Organisation Fridays for Future Grünstadt unterstützt die Aktion und möchte von Grünstadt aus nach Bad Dürkheim radeln. Damit testen sie gleichzeitig die Situation für Fahrradfahrer im Kreis, schreiben die Aktivisten auf ihrer Webseite. Dazu treffen sie sich um 15.30 Uhr am Ende des Kreuzerwegs in Grünstadt bei der Autobahnunterführung (Google Maps). Wer Interesse hat mitzuradeln, solle sich über das Kontaktformular auf deren Webseite gruenstadt-umwelt.de melden.