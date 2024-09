Wer einem Wiedersehen mit seinem Lieblingsfahrgeschäft entgegenfiebert, muss sich nur noch wenige Tage gedulden: Ab dem 6. September dürfen die 22 Attraktionen ihre Runden drehen. Um 18 Uhr, pünktlich zum offiziellen Start des größten Weinfests der Welt, wird es auf dem Platz wieder bunt und laut, denn neben der musikalischen Begleitmusik werden auch die Kartenverkäufer wieder ihre munteren Ansagen und Aufrufe machen. Dann schallt „Wollt ihr noch ’ne Runde?“ wieder von überall her über den Festplatz.

Die Fahrgeschäfte sind an allen Wurstmarkttagen ab 11 Uhr geöffnet, um Mitternacht ist Schluss mit dem Fahrspaß. Neben den üblichen Verdächtigen dürfen sich die Besucher auf vier Neuheiten freuen.

Seine Wurstmarktpremiere feiert der Riesenkettenflieger Nordic Tower, der seine Fahrgäste gegenüber des Riesenfasses auf 80 Meter Höhe katapultiert und ihnen somit einen spektakulären Blick über das Wurstmarktgelände beschert.

Der Euro Coaster (links) feiert in diesem Jahr sein Comeback. Für viele gehört das Riesenrad Jupiter zum Wurstmarkt wie die Riesling-Schorle Foto: Fotos: lai

Das Propellermodell Anubis erblickte erst im Herbst 2023 das Licht der Welt und sorgt seitdem für ultimativen Kick. Mit ordentlich Speed geht es für die Gäste ins Reich der Pharaonen, denn das 55 Meter hohe Fahrgeschäft kann in gerade einmal nur drei Sekunden auf 120 Stundenkilometer beschleunigen. Der „Flug“ wird zudem mit freischwebenden Beinen absolviert.

Neu in der Kurstadt ist auch das Laufgeschäft „Freddy's Circus“, das auf vier Etagen Spaß für die ganze Familie verspricht. Zwei Clowns werden vor dem Eingang für ordentlich Schabernack sorgen, wer sich ins Innere wagt, den erwartet ein abenteuerlicher Laufparcours, der unter anderem Wasserspaß, Drehrollen, einen 3D-Tunnel, eine frei schwingende Hängebrücke und ein Stablabyrinth mit Wabberboden umfasst.

Das Rundfahrgeschäft Escape komplettiert das Neulingsquartett. In dem weltweit einzigartigen Hoch-Rundfahr-Flugkarussell nehmen die Gäste Platz in einem der 30 Einzelsitze mit Schoßbügel, die ein neues und überraschendes Fluggefühl ermöglichen. Der Flug der einzelnen Gondeln findet in einer Flugbahn von einem bis sechs Metern Höhe statt und wird mit Richtungswechseln garniert.

Ebenfalls ein Klassiker auf dem Wurstmarkt: das Kettenkarussell »Super Wellenflug« Foto: lai

Ein Wiedersehen gib es mit gleich zwei Attraktionen, die sich bereits in der Vergangenheit großer Beliebtheit auf den Brühlwiesen erfreut und einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Die Achterbahn Euro Coaster feiert genauso ihr Wurstmarkt-Comeback wie das Rundfahrgeschäft Take Off. Ersterer ist eine Familienachterbahn, in der bis zu vier Personen in einer hängenden Gondel Platz nehmen können. Ein Aufzug zieht die hängenden Chaisen auf eine Höhe von 16 Meter. Danach folgt der First Drop, eine „Abfahrt“, sowie eine kurvenreiche Fahrt, die sich auf eine Länge von 425 Metern erstreckt, auf der Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 40 Stundenkilometern erreicht werden.

Take Off war bereits mehrmals im September in der Kurstadt zu Gast. Das Rund-Hochfahrgeschäft erzielt außergewöhnliche Fahreffekte mit sehr hohen Beschleunigungsmomenten auf kleinstem Raum. Die Gondeln rotieren auf einer bis zu 60 Grad schräg gestellten Radscheibe.

Die Klassiker dürfen beim munteren Fahrgeschäftereigen natürlich auch nicht fehlen. Allen voran das Riesenrad Jupiter, das bereits seit dem 26. August für den bekannten Platzlook auf den Brühlwiesen sorgt. Polyp XXL, Break Dance, The King, die Bayernwippe, das Kettenkarussell „Super Wellenflug“, der Musik Express 3000 sowie der Auto-Scooter Millenium sind die üblichen Verdächtigen, die quasi ihren Stammplatz auf dem Wurstmarkt haben.

Kleine Festbesucher haben ebenfalls die Qual der Wahl, denn gleich sieben Fahrgeschäfte sind für abwechslungsreiche Kinderbespaßung während der Festtage zuständig: die Ballonfahrt, der Inselflug, die Märchenwelt, In 80 Tagen um die Welt, der Kinder-Auto-Scooter Crazy Timer 2, das Karussell Traumwelt sowie die Eisenbahn.