Ein Fahrradfahrer hat laut Mitteilung der Polizei am Samstag, 24. August, zwischen Mitternacht und 1 Uhr in der Bahnhofstraße in Freinsheim ein Auto gestreift und ist einfach weitergefahren. Der Mann sei gegen einen geparkten Peugeot gefahren und anschließend Richtung Verbandsgemeindeverwaltung davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Auto entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.