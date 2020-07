Am Samstag kurz nach 17 Uhr sind die freiwilligen Feuerwehren Herxheim am Berg und Freinsheim mit vier Einsatzfahrzeugen und 25 Rettern ausgerückt, um ein in Brand geratenes Fahrzeug auf der B 271 zwischen Herxheim am Berg und Kallstadt zu löschen. Bei ihrem Eintreffen stellten sie allerdings fest, dass der Fahrer des Weinbergschleppers ihnen zuvorgekommen war. Der Mann hatte Traubensaftschorle dabei und diese geistesgegenwärtig benutzt, um die Flammen zu löschen und so größeren Schaden zu verhindern. Die Einsatzkräfte hielten sicherheitshalber eine Brandnachschau, doch der Fahrer hatte gründlich gelöscht und die Feuerwehr konnte wieder abrücken.