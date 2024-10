Voraussichtlich noch 13 Monate muss die L522 zwischen Weisenheim und Herxheim am Berg gesperrt bleiben: So lange dauert die Fahrbahnsanierung, die ab Montag, 4. November, beginnt. Das hat der Landesbetrieb Mobilität in Speyer (LBM) am Mittwoch mitgeteilt. Die Landesstraße ist seit Ende Januar wegen Frostschäden voll gesperrt. Eine provisorische Reparatur vor dem Beginn der geplanten Fahrbahnsanierung hatte der LBM aus Kostengründen abgelehnt.

Neben der Fahrbahnsanierung hat der LBM weitere Pläne entlang der Strecke: Nördlich der Fahrbahn wird ein neuer Geh-/Rad- und Wirtschaftsweg an den bestehenden Weg angeschlossen. Außerdem wird in Weisenheim ein neuer Gehweg sowie eine Stichstraße hergestellt. Die VG-Werke verlegen einen neuen Regenwasserkanal. Vor dem Ortseingang in Herxheim am Berg wird ein Fahrbahnteiler gebaut, damit Radfahrer die Landesstraße queren können.

Drei Bauabschnitte

Der LBM plant mit drei Bauabschnitten – jeweils unter Vollsperrung. Bauabschnitt eins umfasst die Strecke von Herxheim bis kurz vor Weisenheim am Berg. Die Bauabschnitte zwei und drei beziehen sich auf die Arbeiten in Weisenheim am Berg. Über die genaue Planung der beiden letzten Bauabschnitte will der LBM noch informieren.

Die Baukosten belaufen sich auf rund 2,9 Millionen Euro.

Die Umleitung führt wie bisher über die K1 und die B271.