Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Bad Dürkheim wurde am Sonntag gegen 1.30 Uhr in Freinsheim von der Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit gab der Fahrer laut Mitteilung der Poliezi an, Alkohol getrunken zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem erwarte ihn nun ein Bußgeld von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot.