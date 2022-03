Am Dienstag um 21.30 Uhr ist nach Angaben der Polizei ein 19-Jähriger mit seinem Opel auf der L525 aus Ellerstadt kommend in Fahrtrichtung Gönnheim in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und hat die Kontrolle über den Wagen verloren. In der Folge überschlug sich der Opel und beschädigte einige Wingertszeilen. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Die Beamten fanden daher zunächst nur das nicht mehr fahrbereite Auto, indem sie allerdings Blutspuren entdeckten. Ein Zeuge brachte die Polizei auf die Spur des Baden-Württembergers, den sie in Maxdorf ausfindig machte. Der 19-Jährige hatte Verletzungen, die zu den Spuren im Opel passten. Aufgrund dessen und der Zeugenaussage konfrontierten die Polizisten den jungen Mann mit dem Vorwurf der Unfallflucht, die der Fahranfänger daraufhin gestand. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf 2500 Euro.