Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montag gegen 22.15 Uhr auf einer Verkehrsinsel auf der L 517 zwischen Leistadt und Weisenheim am Berg einen Fahnenmast beschädigt und ist ungeachtet des Schadens weitergefahren. Es könnte sich um einen Taxifahrer gehandlet haben. Das hat die Polizei mitgeteilt.

Kontrolle über Fahrzeug verloren

Der Unbekannte war Richtung Weisenheim am Berg unterwegs und verlor beim Abbiegen die Kontrolle über seinen Mercedes, weil er wohl zu schnell und die Fahrbahn glatt war. Deshalb rutschte er auf die Verkehrsinsel und stieß mit dem Mast zusammen. Es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Zeuge: Unfallwagen war ein Taxi

Ein Zeuge gab an, dass das Auto ein Taxischild auf dem Dach gehabt habe. Der Wagen sei nach der Kollision auf der Leistadter Straße in Richtung Ortsmitte von Weisenheim am Berg weitergefahren. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug und Ermittlungen bei Taxiunternehmen haben bislang keine Ergebnisse gebracht. Deshalb bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de.