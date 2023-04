Wer sich am Donnerstagmittag der Limburg genähert hat, den erwartete ein ungewohnter Anblick. Aus den Baumwipfeln ragte ein Kran heraus. Der Grund: Fachleute schauen sich marode Mauerstellen an. Diese sollen gesichert werden.

Von Anna Fäth

Die Schutzvorkehrungen sollen planmäßig in diesem Jahr abgeschlossen werden – das berichtet die Stadtverwaltung Bad Dürkheim. Ein Bauzaun und ein Gerüst an den Vierungspfeilern und am Durchgang zum Biergarten des Restaurants Konrad 2 sind derzeit noch notwendig, sollen aber nach Abschluss der Arbeiten abgebaut werden.

Untersuchungen in luftiger Höhe

Am Donnerstag wurden mithilfe des 51 Meter hohen Autokrans nun ein 4,3 Tonnen und ein 5,2 Tonnen schwerer Hubsteiger über das Gemäuer in den Bereich des Chors der Ruine gehoben. Dafür musste knapp die Hälfte der Besucherparkplätze gesperrt werden. Ein Statiker soll am Freitag den Startschuss für die Arbeiten geben, sodass im Laufe der kommenden Woche mehrere Restauratoren in knapp 25 Metern Höhe Steine, Putz und Schutznetze näher in Augenschein nehmen können. „Theoretisch lassen sich die beiden Hubsteiger sogar auf bis zu 40 Meter Höhe ausfahren“, sagt Frank Niedlich von der Baufirma.

Querhaus gesperrt

Nach einem Abschlusstermin mit einem weiteren Restaurator am 24. April sollen die Hubsteiger mittels Autokran am folgenden Tag wieder aus dem Innenhof gehoben werden. Dies erfordert erneut die Sperrung einiger Parkplätze. Bis dahin bleibt das Querhaus der Limburg dauerhaft für Besucherinnen und Besucher gesperrt. „Einschränkungen für unseren Restaurantbetrieb haben die Verkehrssicherungsmaßnahmen nicht zur Folge“, ergänzt Marc Geldon, einer der beiden Betreiber des Konrad 2.