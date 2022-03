Seit rund eineinhalb Jahren ist Tina Keller Fachberaterin für die zehn Kindertagesstätten der Stadt Bad Dürkheim. Die Sozialfachwirtin, Sozialpädagogin und Erzieherin habe in dieser Zeit „schon sehr viel auf den Weg gebracht“, lobte die Beigeordnete Judith Hagen (Grüne) in einer Sitzung des Schulträgerausschusses.

Zusätzliche Konferenzen für die Leitungen der Kindertagesstätten, eine Newsletter in einer sogenannten Cloud für alle Erzieherinnen, die Einführung eines nationalen Kriterienkatalogs zur Bewertung der Arbeit der Kindertagesstätten, nannte Keller als Beispiele dessen, was sie auf den Weg gebracht hat. Auch sei sie mit der Umsetzung des neuen rheinland-pfälzischen Kindertagesstättengesetzes beschäftigt. Ein Ziel ihrer Arbeit sei es, dass die zehn Kindertagesstätten ein „einheitliches Bild“ bieten und zu zeigen, dass sie Einrichtungen der Kommune sind, so Keller. Dabei solle aber jede Einrichtung ihren Gestaltungsspielraum und ihre Individualität behalten, betonte Hagen. Keller arbeite mit der katholischen und der evangelischen Kindertagesstätte sowie der Kindertagesstätte der Lebenshilfe zusammen. Derzeit erarbeite sie mit den Leitungen der Kindertagesstätten ein Kinderschutzkonzept. Die Sicherung der Qualität der Einrichtungen und ein eigenes Fortbildungsprogramm, nannte sie als weitere Vorhaben.