Jennifer Karen, die in Paris lebt, war während des Lockdowns zeitweise bei ihren Eltern in Friedelsheim. Die Schauspielerin sieht, wie viele ihrer Zunft, einer ungewissen Zukunft entgegen. Ihre Präsenz in den sozialen Medien verhalf ihr trotz Pandemie zu einer Filmrolle in „We were – Die Zeit, die uns bleibt“, einem Mystery-Abenteuer, das auf Amazon Prime zu sehen ist.

„Die erste Verbindung zum Projekt ist tatsächlich über mein Instagram-Profil entstanden“, erzählt Karen. Sie betont die Bedeutung der sozialen Medien in ihrem Beruf: