Ja, es sieht ein bisschen nach Muskelkater aus, was sich Personal-Trainerin Lucie Packheiser in dieser Woche ausgesucht hat: eine reine Kraft-Übung, wie sie sagt, die viel bewegen kann.

Es geht am Boden um einen Wechsel zwischen dem Stützen auf den Unterarmen und den Handflächen bei strecktem Körper. Beides sind sogenannte Plank-Positionen, einem Trend aus dem Traning mit dem eigenen Körpergewicht. Gut ist das für die Bauch- und Rückenmuskeln, aber auch für die Arme, die das Körpergewicht halten. „Die Übung geht auch in die Tiefenmuskulatur, in die kleinen Muskeln, die die Wirbelsäule stabilisieren“, erklärt die Personal-Trainerin aus Erpolzheim. An sich sind Planks statische Übungen, die „nur“ gehalten werden müssen. Das war Packheiser aber zu langweilig, weshalb sie sich für den Wechsel in den Positionen entschieden hat. „Dadurch kriegt auch das Herz-Kreislauf-System etwas zu tun“, sagt sie. Und los geht es: Die Unterarme liegen parallel nebeneinander, die Ellbogen befinden sich unter den Schultern. Die Füße stehen hüft- bis schulterbreit auseinander. „Wenn die Füße auseinander stehen, ist es etwas leichter“, gibt die Sportlerin einen Tipp.

Die richtige Haltung ist sehr wichtig

Nun wird ein Unterarm gehoben, man stützt sich bei gestrecktem Arm auf die Handfläche, der zweite Arm folgt. Sind beide Arme gestreckt, geht man wieder erst mit einem und dann mit dem andren Unteram zu Boden. Wichtige Hinweise für die richtige Haltung: „Man sollte viel Abstand zwischen den Ohren und den Schultern haben“, betont Packheiser. Die Schultern sollen also nicht hoch- oder nach vorne gezogen werden. „Stellen Sie sich vor, sie können ihre Schulterblätter weiten, sie wie große Flügel ausbreiten“, gibt die Trainerin ein Bild, das die Haltung erklären soll. Außerdem sollte der Bauch Richtung unterer Rücken gezogen werden, „als wären der Bauch und die Lendenwirbelsäule magnetisch und würden sich unbedingt anziehen wollen“. Das hat den Sinn, bei der Übung nicht über die leicht gebogene natürlich Haltung hinaus ins Hohlkreuz zu fallen.

Wie oft? Drei Durchgänge mit zehn Wiederholungen, in den Pausen den Kopf bewegen und die Schultern kreisen lassen.



Weitere Übungen ...

... finden Sie im Sammelartikel „Runter vom Sofa und einfach anfangen“.

Die Serie

Neues Jahr, mehr Sport? Drei Frauen aus der Region haben sich zusammengetan, um Menschen nach den ess-intensiven Feiertagen und im Lockdown in Bewegung zu bringen. Lucie Packheiser, Vera Götz und Britta Blankenfuland haben auf ganz unterschiedliche Weisen mit Sport zu tun. Im wöchentlichen Wechsel kann mit ihnen trainiert werden.