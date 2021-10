Vier Wochen nach dem Bauernmarkt mit offenen Einkaufsläden richtet der Gewerbeverein in Bad Dürkheim am 31. Oktober den nächsten verkaufsoffenen Sonntag aus, diesmal mit Herbstmarkt.

Mit der Planung sei erst vor wenigen Tagen begonnen worden, da unklar war, ob es in Rheinland-Pfalz neue Corona-Regeln geben wird, berichtet Tine Michler, Vorsitzende des Gewerbevereins. Doch im Gegensatz zu anderen Bundesländern bleibt in Rheinland-Pfalz alles beim Alten. Deshalb ändere sich an den Regelungen im Vergleich zu Anfang Oktober nichts, so Michler. Für den Herbstmarkt werden der Schlossplatz und der Obermarkt abgesperrt, dort haben nur Genesene und Geimpfte Zutritt. Überprüft wird das von einem Sicherheitsdienst. Außerhalb des abgesperrten Bereichs stehen Essensstände, an denen sich auch Nichtgeimpfte versorgen können.

Syrische Speisen, italienische Reisbällchen

Sie bemühe sich darum, zum Teil andere Beschicker für die Marktflächen zu finden, sagt Ursula Rautenberg, Inhaberin des Schuhhauses Bachmann und beim Gewerbeverein für die Organisation der Märkte zuständig. Doch werden einige Aussteller, die schon beim Bauernmarkt waren, auch beim Herbstmarkt dabei sein. Etwa die Familie Seidel aus dem Elsass, die Knoblauch, Zwiebeln, Salami und gebrannte Mandeln anbietet. Auch Käse aus dem Elsass werde es geben, kündigt Rautenberg an. Außerdem sollen Obst, Gemüse, Pilze, Brot, Bauernkränze, Holzspielsachen, Blumen und Pflanzen zu finden sein. „Es wird ein gemischtes Angebot“, sagt Rautenberg.

Syrische Speisen, italienische Reisbällchen, Waffeln und Bratwurst sind einige Spezialitäten, die es an den Essensständen geben wird. Der Herbstmarkt beginnt um 11 Uhr. Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte. Es werden weitgehend alle Geschäfte der Innenstadt mitmachen, so Michler. Um 18 Uhr schließen Herbstmarkt und Läden.