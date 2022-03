Die Hilfsbereitschaft für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine ist nicht nur im Landkreis enorm. Um ihnen aber langfristig zu helfen, ist eine Unterkunft und eine Registrierung bei der Ausländerbehörde nötig. Wer muss dabei worauf achten?

Wie viele ukrainische Flüchtlinge sind im Kreis angekommen?

„Stand Donnerstagnachmittag sind offiziell 120 Menschen aus der Ukraine im Kreis angekommen“, sagt Elke Thomas. Durch private Initiativen sind es aber deutlich mehr. Beispiel Bad Dürkheim: Derzeit sind zwölf Flüchtlinge melderechtlich bei der Stadt erfasst. Doch Sachgebietsleiter André Schuff geht davon aus, dass 45 bis 50 weitere Menschen in Privathaushalten untergebracht sind. Hinzu kommt laut Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) ein Sonderfall: Ein polnischer Pfarrer, der im Kloster St. Maria in Esthal ist, hat einen Transport von 50 Waisenkindern nach Lambrecht organisiert. Ein Fall, der dem Landrat zufolge „eine Vielzahl an Fragen aufwirft“. Unklar ist unter anderem, wann die Kinder ankommen, wie alt sie sind und ob sie von Betreuungspersonen begleitet werden.

Wohin wenden sich Geflüchtete nach ihrer Ankunft?

Geflüchtete wenden sich grundsätzlich zuerst ans Amt für Migration und Integration bei der Kreisverwaltung. Das gilt auch für unbegleitete Minderjährige. Das komplette Verfahren von Fingerabdrücken über Bilder bis hin zu Anträgen muss durchlaufen werden. Nur dann haben die Menschen Anspruch auf Leistungen und können beispielsweise zum Arzt gehen. Aufgrund der Massenzustrom-Richtlinie der Europäischen Union erhalten die Geflüchteten eine mit einer Arbeitserlaubnis verbundene Aufenthaltserlaubnis.

Wie ist es mit alleine reisenden Minderjährigen?

Es gibt wieder – wie schon in der Flüchtlingskrise 2015 – sogenannte Schwerpunktjugendämter. Die Kommunikation übernimmt aber die Kreisverwaltung. Weshalb auch hier gilt, dass sich die Geflüchteten unbedingt bei der Kreisverwaltung registrieren müssen. Wichtigstes Ziel sei es, die Minderjährigen unterzubringen, zu versorgen und ihre Betreuung im System der Kinder- und Jugendhilfe sicherzustellen.

Wie lange gilt die Aufenthaltserlaubnis für Ukrainer?

90 Tage ohne Visum – falls sie mit einem biometrischen Reisepass eingereist sind. Aufgrund des Krieges in können Geflüchtete ihren Aufenthalt nochmals um 90 Tage verlängern. Ukrainer ohne biometrischen Reisepass sollten sich an die Ausländerbehörde beim Kreis wenden.

Wer kümmert sich um die Unterbringung?

Grundsätzlich ist die Stadt oder Verbandsgemeinde zuständig, sobald es jedoch um baurechtliche Fragen geht, kommt der Kreis ins Boot. „Wir raten trotzdem dazu, sich zunächst an VG oder Stadt zu wenden, wenn beispielsweise geklärt werden muss, was in welchem Bereich möglich ist“, so Thomas. Beispielsweise könne nicht überall problemlos eine Büro- oder Gewerbefläche in Wohnraum umgewandelt werden.

Trotzdem hat auch der Kreis einen Aufruf mit der Suche nach Wohnraum gestartet. Darauf sind knapp 420 Angebote eingegangen. Diese werden derzeit geprüft. In Bad Dürkheim sind es 75 Plätze, „die wir zur Unterbringung von Flüchtlingen in Gästezimmern, Wohnungen und Ferienwohnungen angeboten bekommen haben“, so Schuff. Kurzfristige Unterbringungsmöglichkeiten helfen nicht, betonen Ihlenfeld und Thomas. Man brauche langfristige Lösungen und wolle die Menschen nach der Flucht zur Ruhe kommen und nicht gleich wieder umziehen lassen. Die Verwaltung plant keine zentrale Unterbringung der Flüchtlinge. Dezentral seien die Voraussetzungen für deren Integration besser, erklärt Ihlenfeld.

An wen kann man sich mit Fragen zu Unterbringung und Registrierung wenden?

Um Informationen und Anfragen zu strukturieren und kanalisieren, hat die Kreisverwaltung eine zentrale E-Mail-Adresse eingerichtet: ukraine@kreis-bad-duerkheim.de. Ab Dienstag, 15. März, soll zudem eine Hotline eingerichtet sein, an der vier Mitarbeiter der Verwaltung Fragen zum Thema beantworten. Hier können sich auch Privatpersonen melden, die Geflüchtete untergebracht haben.

Darf ich Geflüchtete in einer Mietwohnung aufnehmen?

Auch wer zur Miete wohnt, darf Geflüchtete aufnehmen, heißt es vom Deutschen Mieterbund. In der Mietwohnung entscheiden alleine die Mieter, ob und wann sie Besucher empfangen.

Wie lange darf ich Menschen aufnehmen, ohne meinen Vermieter informieren zu müssen?Sechs bis acht Wochen. Denn diese Zeitspanne gilt in jedem Fall als „erlaubnisfreier Besuch“. Dauert der Besuch aber länger, sollte der Vermieter informiert werden.

Wie kann ich ukrainischen Flüchtlingen helfen?

Derzeit sind viele private Initiativen und Hilfsorganisationen unterwegs, um Flüchtlinge von der polnischen Grenze nach Deutschland und Hilfsgüter an die Grenze zu bringen. „Sachspenden helfen aber nur, wenn man genau weiß, was benötigt wird und wie es wo hin kommt“, betont Thomas. Wer keine konkrete Anlaufstelle habe, könne Geld an die großen Hilfsorganisationen oder die Aktion Deutschland hilft spenden.