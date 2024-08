Einen Crashkurs zum Thema Kommunalrecht bieten die Gleichstellungsbeauftragten Christina Koterba-Göbel (Landkreis) und Anna Kubicek ( Grünstadt/VG Leiningerland) am Donnerstag, 29. August, 18 Uhr, im Mehrgenerationenhaus in Bad Dürkheim an. Beide bedauern, dass Frauen in der Kommunalpolitik immer noch unterrepräsentiert sind. „Politik braucht starke Frauen“, davon sind Koterba-Göbel und Kubicek überzeugt. „Deshalb möchten wir Frauen, die jetzt neu in den Gremien vertreten sind, aber auch die, die bereits kommunalpolitische Erfahrungen gesammelt haben, herzlich einladen, sich für die kostenlose Veranstaltung anzumelden.“

Diese findet im Rahmen der Reihe „Frauen.Machen.Politik “ statt, die schon im vergangenen Jahr gestartet wurde. Der Vortrag und der Workshop werden mit Mitteln des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration gefördert.

Bei dem rund einstündigen Vortrag sollen die Anwesenden schnell und umfassend einen Einblick in die wichtigsten Vorschriften des Kommunalrechts erhalten. Referentin ist Elke Thomas. Sie ist Ortsbürgermeisterin in Bornheim und Büroleiterin der Kreisverwaltung in Bad Dürkheim. Nach dem Vortrag ist noch ausreichend Zeit für Gespräche. Anmeldung entweder per E-Mail an anna.kubicek@gruenstadt.de oder telefonisch unter 06359/805104.