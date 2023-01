Der Offene Arbeitskreis Umwelt in Ellerstadt lädt am Sonntag, 15. Januar, 14 Uhr, ins Bürgerhaus zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Klimaschutz in Ellerstadt stärken – jetzt!“ ein. Besucher können sich an den Ständen des Arbeitskreises, des Weltladens und des grünen Gockels informieren oder sich die Ausstellung „Klimaschützer in Rheinland-Pfalz“ der Landeszentrale für Umweltaufklärung ansehen. Daneben gibt es Vorträge von Marius Albies vom Karlsruher Institut für Technologie und Sascha Jacoby, dem Klimaschutzmanager der Verbandsgemeinde Wachenheim. Zudem besteht Gelegenheit zu Fragen und Diskussionen, und es steht eine Bücherkiste der Gemeindebücherei Maxdorf bereit.