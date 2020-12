Mit ihrer Kunst etwas Gutes tun will Mechthilde Gairing. Mit dem Verkauf der Bilder aus ihrer Pop-Art-Serie mit Dürkheimer Motiven will sie das Frauenhaus unterstützen. Zur Präsentation hat sie sich etwas Besonderes ausgedacht.

Dürkheimer Ansichten mit Extras. So lassen sich die Bilder von Mechthilde Gairing vielleicht beschreiben. Die Dürkheimerin hat eine Pop-Art-Bilderserie mit leuchteten Farben gestaltet. Diese Bilder will Gairing nun zugunsten des Dürkheimer Frauenhauses Lila Villa versteigern. „Ich war schon immer offen für soziale Projekte“, sagt die Dürkheimerin und erklärt damit ihr Engagement in der Weihnachtszeit.

Gairing malt erst seit einem Jahr: „Ich habe mit 70 angefangen.“ Auslöser sei ein Malkurs gewesen, den sie ihrer Enkelin geschenkt hatte. Garing ist mitgegangen: „Da hat’s mich gestochen.“ Seitdem experimentiert sich Gairing durch die verschiedenen Stile und Techniken. Ein „super Ausgleich“ sei das, sagt die Heilpraktikerin mit eigener Praxis.

Schaufensterkunst in der Stadt

Die Bilder ihrer Dürkheimer Pop-Art-Serie sind aus einem anderen Hobby entstanden: „Ich bin leidenschaftliche Fotografin.“ So bilden nun diese Motive die Grundlage für das weitere Arbeiten, das Experimentieren mit Farben. Die Gebäude sind schwarz auf den 120 zu 80 Zentimeter großen Leinwänden sehen. Ihre Form wird von Gairing nicht verändert. Mit Acrylfarbe und Lack, mit Schablonen und Fantasie ist sonst aber alles möglich – „kreuz und quer.“ „Ich gehe nun mit anderen Augen durch die Stadt.“ Neun Bilder hat sie so geschaffen. Bei den Motiven geht es einmal durch ganz Bad Dürkheim. Die Bilder zeigen etwa das Riesenrad, das im Spätsommer neben der Saline stand – mit leuchtenden Flächen zwischen den Speichen, die Ludwigskirche schimmert rot, gold und ein bisschen türkis und die Michaeliskapelle steht dreifarbig auf dem Michelsberg.

Trotz Lockdown lassen sich die Werke derzeit anschauen, denn Gairing hat Einzelhändler und Gastronomen gefragt, ob sie ihre Bilder in den Geschäften zeigen kann. Und so sind in einigen Schaufenstern nun ihre Bilder zu sehen: Zum Beispiel Riesenrad (Friseur Orien), Römerplatz (Haus der guten Weine), Ludwigskirche und Kurpark (Amling/ Ludwigsplatz), Annaberg ( Restaurant Kostbar), Römerstraße und Schlosskirche (Leprima) und Riesenfass (Frank).

So läuft die Versteigerung

Die Bilder können auf der Seite von Garing (www.mechthilde-gairing.de) oder beim Spaziergang duch die Innenstadt angesehen werden. Wer Informationen zu den Bildern braucht oder ein Gebot abgeben möchte, wendet sich direkt an Mechthilde Garing, Telefon 06322 92294, E-Mail: mechthilde-gairing@t-online.de. Der Zuschlag geht dann an den Bieter mit dem höchsten Gebot. Die Versteigerung läuft bis zum 31. Dezember. Auch wer Interesse an einem möglichen anderen Motiv hat, kann sich bei der Künstlerin melden.