Dass die Landesregierung eine Booster-Impfkampagne derzeit ohne die früheren Impfzentren plant, darüber ist Kreis-Impfkoordinator Arno Fickus angesichts der gerade erst weg gepackten Einrichtung in der Salierhalle erleichtert. „Wir würden es aber auch schaffen, das Impfzentrum wieder zu eröffnen, falls dies erforderlich wäre“, stellte er klar.

Das Impfzentrum in der Salierhalle wurde nach dem Willen des Landes Ende September geschlossen. Die Einrichtung wurde an diverse Stellen verteilt. Sie befindet sich laut Fickus im Kreishaus, im Grünstadter Abfallwirtschaftszentrum und „bei einem Privatmann in einer Doppelgarage“. Im Gegensatz dazu ist das Neustadter Impfzentrum noch im „Stand-by-Betrieb“: „Da hat man Ende September quasi nur den Schlüssel rumgedreht“, erklärte Fickus. Hier sei eine Öffnung unproblematischer und auch nicht ausgeschlossen: „Die Corona-Lage ist ja weiterhin sehr dynamisch“, so der Impfkoordinator.

Das 25-köpfige Personal, das die Kreisverwaltung für das Dürkheimer Impfzentrum eingestellt hatte, und das beim Check-in und Check-out tätig war, sei entweder woanders untergekommen oder habe wegen einer entsprechenden Ausbildung in der Kreisverwaltung eine Stelle gefunden. Auch im Gesundheitsamt sei ein Teil beschäftigt. Dort werde derzeit hart bei der Kontaktnachverfolgung gearbeitet.

Impfquote bei fast 80 Prozent

Die Impfquote (ab 12 Jahren) lag im Landkreis Ende September bei fast 74 Prozent. Jetzt ist sie noch einmal leicht auf fast 80 Prozent geklettert. Für Fickus ist das eine Erfolgsgeschichte, die auch das Impfzentrum mitgeschrieben hat. Zahlen über bereits verabreichte Booster-Impfungen im Landkreis hat Fickus nicht vorliegen.