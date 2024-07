Fünf Personen sind nach einem Küchenbrand in der Erpolzheimer Bahnhofstraße am Sonntagmittag zur Nachsorge ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Feuerwehr informierte, hatten Bewohner eines Weinguts den Brand gegen 12 Uhr selbst bemerkt, mit Löscharbeiten begonnen und parallel die Wehr informiert. 40 Einsatzkräfte aus Erpolzheim, Freinsheim und Weisenheim am Sand waren vor Ort. Vier Einsatzkräfte in zwei Trupps löschten unter Atemschutz und Spezialkleidung in wenigen Minuten den Brand, wie Bodo Wenngatz, Pressesprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim mitteilte. Einzelne Schränke wurde demontiert und im Hof gelöscht. Danach wurde das Gebäude belüftet. Zwischenzeitlich wurde das Gebäude vom Energieversorger vorsorglich vom Strom genommen. Am Einsatz beteiligt waren auch die Polizei und der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen. Die Maßnahmen waren um 13.15 Uhr beendet. Brandursache und Schadenshöhe sind laut Wenngatz noch unbekannt.