In der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord, Gruppe 2, haben der FV Freinsheim II und der SV Weisenheim II ihre Partien verloren. Damit sind in der Tabelle fünf Mannschaften zwei Punkte voneinander getrennt. Aber nur eine schafft es noch in die Aufstiegsrunde.

TSG Eisenberg II – FV Freinsheim II 4:2. „Wir haben das Spiel in einer ganz schwachen ersten halben Stunde verloren, auch weil wir Standards schlecht verteidigt