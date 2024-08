Die Bobenheimer Dorfkerwe wirft ihre Schatten voraus: Vom 9. bis 13. August wird im Weingut Hinterbichler und beim TuS gefeiert. Am Freitag, 18 Uhr, eröffnet Ortsbürgermeister Jürgen Schneider die Kerwe im Weingut, anschließend unterhält das Ensemble des Musikvereins „BoBtones“. Am Kerwesamstag sorgt Willi Brausch ab 19.30 Uhr für musikalische Unterhaltung.

Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst auf dem Brunnenplatz, ab 16 Uhr unterhält Kalli Koppold mit Schlagern, Oldies und Evergreens. Am Montag spielt ab 19.30 Uhr Cheers, bevor die Kerwe am Dienstag mit dem Heringsessen ab 18 Uhr beim TuS ausklingt. An den Kerwetagen gibt es hausgemachte Speisen, Getränke sowie Kaffee und Kuchen beim TuS.