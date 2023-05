Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Serie „Art-In 1 bis 3“ zeigen die Galeristen Günter Hesse und Guenter Hornung in Bad Dürkheim regionale Künstler, die sie für die Regio Art Gerolsheim entdeckt haben, die aber während der Pandemie ausfallen musste. In der neuen Schau sind gleich fünf Künstler zu entdecken.

Das Konzept sieht vor, einem breiten Publikum jeweils in drei Gemeinschaftsausstellungen die Vielfalt der Arbeiten der Kunstschaffenden vorzustellen. Ab heute zu sehen ist die