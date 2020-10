Fünf Neuinfektion mit dem Coronavirus gibt es im Landkreis Bad Dürkheim. Das hat das Gesundheitsamt am Mittwoch bekannt gegeben. In der Stadt Neustadt kam ein positiv getesteter Corona-Fall hinzu. Damit gibt es derzeit im Landkreis 26 aktive Infektionen mit Covid-19, in Neustadt 14. Pro 100.000 Einwohner wurden im Landkreis in den vergangenen sieben Tagen acht neue Fälle registriert, in Neustadt neun.

Seit Ausbruch der Pandemie wurden 400 Personen im Landkreis Bad Dürkheim positiv getestet, 161 in der Stadt Neustadt. Bislang sind zwölf Personen aus dem Landkreis mit eine Corona-Infektion verstorben, zwei Personen aus Neustadt.