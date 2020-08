Im Landkreis Bad Dürkheim gibt es fünf neue Corona-Fälle. Das hat der Kreis am Dienstag mitgeteilt. Damit sind im Landkreis momentan zwölf aktive Infektion mit dem Coronavirus bekannt – in der Stadt Neustadt sind es elf. Bislang sind leider zwölf Personen aus dem Landkreis in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, und zwei Personen aus Neustadt.