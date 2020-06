Mehr als 80 Prozent der Vereine aus dem Bereich des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) haben für den Vorschlag des Präsidiums zur Wertung der Saison 2019/20 gestimmt. Somit wurde die Empfehlung des Verbandes mehrheitlich angenommen. Das macht gleich fünf Vereine aus der Region zu Aufsteigern.

In dem Vorschlag hieß es, dass der Erstplatzierte Sieger in seiner Staffel und aufstiegsberechtigt ist. Soweit der Zweitplatzierte Anspruch auf Relegation hat, ist er ebenfalls grundsätzlich aufstiegsberechtigt. Es gibt keine Absteiger. „Die Abstimmung ergab ein deutliches Votum der Vereine. Das Präsidium wird auf Basis dieses eindeutigen Beschlusses in seiner Sitzung am Freitag die notwendigen Änderungen der Ordnungen beschließen“, so Marc Staiger vom SWFV.

Kommende Saison drei Bezirksligisten

Auch wenn der offizielle Vollzug, der wohl am heutigen Freitagabend verkündet wird, noch aussteht, steigen damit der SV Weisenheim (Erster der A-Klasse Rhein-Pfalz), der FV Freinsheim (Zweiter der A-Klasse Rhein-Pfalz) und Rot-Weiss Seebach (Erster der A-Klasse Rhein-Mittelhaardt) jeweils in die Bezirksliga auf. Der FC Leistadt (Erster der C-Klasse Rhein-Mittelhaardt Mitte) und der TV Ellerstadt (Zweiter der C-Klasse Rhein-Mittelhaardt Mitte) steigen in die B-Klasse auf und dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit in die West-Staffel eingruppiert werden. Der SV Weisenheim II (Tabellenletzter der B-Klasse Rhein-Pfalz Nord) hat Glück und vermeidet den Abstieg in die C-Klasse. Auch bei den Junioren wird es keine Absteiger geben.