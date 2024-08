Die Gruppe Bad Dürkheim des Naturschutzvereins Pollichia lädt für Sonntag, 18. August, 10 Uhr, zu einer Exkursion in die Streuobstwiesen im Naturschutzgebiet Berntal bei Leistadt ein.

Der Treffpunkt ist am Wanderparkplatz Berntal am Ortsausgang von Bad Dürkheim-Leistadt in Richtung Weisenheim am Berg.

Auf den Grundstücken der Pollichia in dem Naturschutzgebiet werden etwa 250 alte Obstsorten erhalten. Es sind hauptsächlich Äpfel, Kirschen und Mandeln, die teils kurios klingende Namen haben. Die meisten wurden früher in der Pfalz auf Feldern und in Gärten angepflanzt, heute sind viele selten und manche nur noch in wenigen Exemplaren vorhanden.

Die etwa zweieinhalbstündige Exkursion, die über eine Strecke von etwa vier Kilometern geht, wird von Philipp Eisenbarth geführt. Die Teilnehmer erfahren, wo die Obstbäume ursprünglich herstammen, wie sie entstanden sind und vermehrt werden können. Unterwegs werden zahlreiche Sorten vorgestellt und ihre Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten erklärt. Sofern es der Fruchtbehang der Bäume und der Reifegrad erlauben, besteht die Möglichkeit zur Verkostung von Äpfeln.

Anmeldung

Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Telefonnummer 06322 5473 oder per E-Mail an philipp-eisenbarth@t-online.de.