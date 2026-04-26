Einer historischen Persönlichkeit können Besucher bei einer Führung auf der Hardenburg bei Bad Dürkheim am Sonntag, 3. Mai, begegnen. In der etwa 90-minütigen Schauspielführung „Die Gräfin von Leiningen“ entführt Maria Elisabeth von Leiningen die Teilnehmenden in die Zeit der Spätrenaissance und führt persönlich durch ihre Residenz. Die Zeitreise in das Jahr 1607 eröffnet laut Ankündigung Einblicke in das Leben der Adelsfamilie, ihre Geschichte und den Alltag auf dem „festen Schloss“. Neben historischen Fakten komme auch Persönliches nicht zu kurz. Die Teilnahme kostet 12,50 Euro, ermäßigt 9,50 Euro, jeweils zuzüglich Burgeintritt. Eine Anmeldung ist im Internet unter www.theaterderliebe.de möglich, die Zahlung erfolgt nach Veranstalterangaben an der Burgkasse.