Balkonkraftwerke zu fördern, ist richtig.

Der Vorschlag der SPD, Balkonkraftwerke zu fördern, ist gut. Denn zum einen tragen sie zum Klimaschutz bei, zum anderen entlasten sie die Verbraucher bei den Stromkosten. Die Förderkriterien sollten so einfach wie möglich gehalten werden. Statt Eigentümer auszuschließen, könnte man die Förderung nur jenen zugute kommen lassen, die auch in der betreffenden Wohnung leben. So würden automatisch viele Mieter profitieren.