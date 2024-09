Der zweite Teil des seit vergangenem Jahr auf zwei Termine im Vorfrühling und Herbst aufgesplitteten Festivals „Gitarre plus“ in Weisenheim am Berg präsentiert am nächsten Samstag zwei interessante Gitarristinnen mit Solorecitals. Kurator Martin Müller erklärt zuvor den Tango als erste echte Weltmusik.

„Tango war wirklich die erste Musik, die rund um die Welt gegangen ist und bis heute in vielen verschiedenen Regionen und Stilen gepflegt wird“,