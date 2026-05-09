Nach Einwänden von Naturschützern lenkt der Veranstalter ein: Chor, Blasmusik und Akustik-Acts treten nur am Vatertag auf, der Ausschank öffnet an drei Tagen.

Aus „Eyers rockt“ wird „Eyers unplugged“: Michael Schleifer, ehemaliger Roadie der „Anonyme Giddarischde“ und Besitzer des Eyersheimer Hof 3 zwischen Weisenheim am Sand und Birkenheide, hat sein dreitägiges Fest zum Vatertag nach Beschwerden von Naturschützern und dem Einschreiten der Behörden umgeplant.

Beantragt hatte er bei der Verbandsgemeindeverwaltung in Freinsheim im November 2025 ein Gartenfest für 80 Personen mit Musik und Ausschank. Im April konkretisierte sich die Planung: Flyer im Netz mit dem genauen Ablauf und Auftrittszeiten der Bands riefen die Naturschützer auf den Plan. Es folgten Gespräche mit der Verwaltung in Freinsheim sowie der Unteren Naturschutzbehörde in Bad Dürkheim. Schleifer lenkte ein: Das Programm wird aus Naturschutzgründen zurückgeschraubt. Denn das umzäunte Festgelände liegt zwar nicht im Vogelschutzgebiet, grenzt aber direkt an das Natura-2000-Gebiet „Haardtrand“ an. Und in diesem ist die Brutzeit von unter anderem Wiedehopf, Neuntöter, Goldammer und Schwarzkehlchen in vollem Gange, worauf BUND und Pollichia die Verwaltung schriftlich und eindringlich hingewiesen hatten.

Reduziertes Programm

Die Musik wird nun leiser, Auftritte sind nur noch am Vatertag selbst geplant: Statt rockige Beats aus Boxen sollen unverstärkte Klänge Besucher zum Eyersheimer Hof locken. Den Auftakt macht um 10 Uhr der Erste Frankenthaler Männerchor, um 12 Uhr spielt die Rhein-Neckar Böhmische Blaskapelle, um 15 Uhr kommen Achim Zeppi Degen & Stefan Kahne, am Abend ab 19 Uhr treten Steel Strinx unplugged auf. „Das ist immer noch besser, als gar nichts zu machen und trotzdem Kosten zu haben“, meint Schleifer. „Ich würde sagen: 33 Prozent Glück im Unglück.“

Den Ausschank will das Ehepaar Claudia und Michael Schleifer wie von der VG genehmigt Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 22 Uhr anbieten. „Es gibt bayrisches Bier und Pfälzer Schorle sowie bayrische und pfälzische Schmankerl“, kündigt Schleifer an.

Verbandsgemeinde hat keine Einwände mehr

Die Verbandsgemeinde hatte, nachdem sie von einem Gartenfest ausgegangen war, das im Internet als Festival angepriesen wurde, angekündigt, die Genehmigungsfähigkeit der Veranstaltung noch einmal zu überprüfen. Nachdem die Planungen zurückgeschraubt wurden, hat sie keine Einwände mehr. „Erlaubt ist ein Gartenfest mit Ausschank und unverstärkter Musik für 80 Personen“, erklärt Laura Kocher, Leiterin Sachgebiet Sicherheit und Ordnung.

Für die Naturschützer gehen die Auflagen der Behörden dagegen nicht weit genug. Generell wäre ihnen eine Veranstaltung an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit lieber. Markus Hundsdorfer von der Pollichia kritisiert konkret, nachdem der Veranstalter von verstärkter Musik auf Unplugged-Auftritte umgeschwenkt hat, die seiner Ansicht nach ungenügenden Parkplätze am Festgelände. Zudem sorgt er sich um die Unversehrtheit von Feldwegen und Grünflächen in der Umgebung. Laut VG-Gestattung sind acht Parkplätze unmittelbar am Festgelände vorgesehen, weitere öffentliche Parkplätze gibt es in Weisenheim am Sand. Schleifer selbst geht davon aus, dass die meisten Besucher mit dem Rad kommen. Die Veranstaltung sei nach den Einwänden der Naturschützer mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises abgesprochen.

Viel Interesse an „Eyers unplugged“

VG-Mitarbeiterin Kocher hat je nach Kapazität des Außendienstes Kontrollen für „Eyers unplugged“ angekündigt. Auch die Naturschützer, die weiterhin eine „Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung“ wegen des Hineinwirkens ins Vogelschutzgebiet für notwendig halten, wollen über die Vatertagsaktivitäten im Vogelschutzgebiet berichten. Von der Verbandsgemeinde als Gestattungsbehörde verlangen sie laut Transparenzgesetz „Einblick in diese Genehmigung“, die Bezeichnung Gartenfest werten sie als „bewusste Untertreibung“.