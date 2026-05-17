Vier Bands begeistern am Vatertag die Zuhörer stromlos, der Veranstalter freut sich über eine gelungenen Premiere – und lobt die Zusammenarbeit mit den Ämtern.

Dem Vogelschutz und der Brutzeit geschuldet gab es die Musik bei „Eyers unplugged“ nur stromlos: statt Rock voll auf die Mütze instrumentale Klänge ohne Verstärkung. Michael Schleifer, Besitzer des Eyersheimer Hofs 3, hatte sich die Premiere anders vorgestellt, machte aber das Beste aus den Gegebenheiten: „Ich wollte in erster Linie ein gesellschaftliches, kulturelles Event anbieten und bin froh, dass ich das wenigstens ein bisschen verwirklichen konnte“. Als Mitglied des 1. Frankenthaler Männerchores 03 und Ex-Roadie der „Anonyme Giddarischde“ bestens vernetzt, baute er sein Programm nach Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde kurzerhand um. „Ich habe aus Unwissenheit Fehler bei der Antragsstellung gemacht. Aber wie mir die zuständigen Behörden da rausgeholfen haben, ist aller Ehren wert. Da wurde wirklich nach einem Kompromiss gesucht“, bricht Schleifer eine Lanze für die Ämter.

Männerchor stimmt Besucher auf Premiere ein

Doch wie verlief die Premiere nun? Zum Weißwurst-Frühstück mit Freibier aus dem Holzfass hatte Schleifer seine Chorbrüder vom Männerchor geladen. Die Herren eröffneten den Tag mit einem launigen Potpourri aus ihrem „Pure Vocal Rock ’n’ Roll“ von Paul McCartneys „Live and let die“ bis hin zu „What ever you Want“ von Status Quo – unverstärkt und a cappella. Schon am Vormittag waren Hof und Zelt bestens besucht, und als zum Schluss noch das „Palzlied“ der „Anonyme Giddarischde“ erklang, hatte man den Eindruck, dass der Tag so schlecht nicht werden würde.

Trotz des immer mal wieder einsetzenden Regens und etlicher Konkurrenzangebote herrschte auf dem zwischen Weisenheim am Sand und Maxdorf gelegenen Aussiedlerhof den ganzen Tag über ein reges Kommen und Gehen, wobei es nie übervoll wurde. Die Stimmung war bestens und der Service wurde von rund zwanzig Helfern aus dem Familien- und Freundeskreis reibungslos abgeliefert.

Großartig die Rhein-Neckar Böhmische Blaskapelle, die derart zünftig aufspielte und ein knapp zweistündiges Platzkonzert ablieferte, dass das Zelt in Oktoberfest-Flair versetzte. Wer wollte, konnte sich dennoch ungestört unterhalten, ohne sich anbrüllen zu müssen. Ein Vorteil von „Eyers unplugged“.

Mitsing-Event zwischen Musikern und Zuhörern

Trotzdem: Es dürfte in der Karriere von Achim Zeppi Degen und Stefan Kahne nicht allzu oft vorgekommen sein, dass sich zwei Sänger ein Mikro teilen, die Gitarren gänzlich unverstärkt sind und man vor einem rappelvollen Zelt alles geben muss, um durchzudringen. Das Ganze geriet zu einem Mitsing-Event zwischen Musikern und Zuhörern mit Songs wie „Bittersweet Symphony“ oder „Sunny Afternoon“. „So wie wir das mit der Behörde vereinbart hatten, wurde nur der Gesang verstärkt, und das auch nur in den vom Vogelschutz vorgegebenen Dezibel-Vorgaben“, erläutert Schleifer die Auftrittsbedingungen. Das galt auch für den Auftritt der Steel Strinx, die mit einem famosen Gig die Premiere abrundeten.

Bereits am Vortag war Michael Schleifers Ehefrau mit einer Mitarbeiterin der Unteren Naturschutzbehörde die Umgebung abgelaufen, um etwaige Bereiche, wo Vögel brüten könnten, abzusperren, damit dort kein Auto parkt. War es den ganzen Aufwand wert? „Absolut“, bekundet Schleifer. „Ich bin froh, dass wir das durchgezogen haben.“ Die Resonanz der Gäste bestätige ihn: Auch an den folgenden beiden Tagen ohne Musik war der Eyersheimer Hof 3 gut besucht.