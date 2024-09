Der Nabu Mittelhaardt veranstaltet am Freitag, 13. September, eine Fledermaus-Exkursion am Herzogweiher. Los geht es um 19.30 Uhr am Naturkundemuseum. Die Leitung übernimmt Hans König vom Arbeitskreis Fledermausschutz. Bei gutem Wetter möchte der Nabu mit den Teilnehmern jagende Fledermäuse über dem Wasser des Herzogweihers beobachten. Mittels eines Ultraschalldetektors sollen sich die verschiedenen Arten bestimmen lassen. Bei Regen muss die Veranstaltung ausfallen. Infos unter Telefon 0176 32223928. Anmeldung per Mail: NABU.Mittelhaardt@NABU-RLP.de.