Der Brexit – Großbritanniens Austritt aus der EU – hat auch Folgen für Briten in der Region. Das hat das Amt für Migration und Integration des Kreises (AMI) mitgeteilt. Es soll einen sogenannten Bestandsschutz für die bisher schon in Deutschland lebenden britischen Staatsangehörigen und deren Familien geben, damit diese weiter hier leben und arbeiten können. Sie erhalten ein Aufenthaltsdokument, für das kein Antrag notwendig ist. Britische Staatsangehörige und deren Familien, die noch nicht im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Bad Dürkheim gemeldet sind, müssen ihren Aufenthalt bis zum 30. Juni 2021 beim AMI anzeigen, um ein Aufenthaltsrecht ableiten zu können. Die Anzeige kann schriftlich, elektronisch oder telefonisch erfolgen. Für alle ab dem 1. Januar 2021 neu eingereisten britischen Staatsangehörigen gelten die Bestimmungen des Aufenthaltsgesetzes. Für weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Brexit verweist das AMI auf die Internetseite des Bundesinnenministeriums: www.bmi.bund.de/brexit-info-en. Bei Fragen können sich Betroffene auch per E-Mail an ami@kreis-bad-duerkheim.de oder telefonisch unter 06322 961-3106 an das AMI des Landkreises wenden.