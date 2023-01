Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, hat bereits am Silvesternachmittag gegen 16.45 Uhr ein Unbekannter sein entblößtes Geschlechtsteil von außen an die Scheibe einer Straßenbahn gedrückt, die an der Haltestelle Ellerstadt-Ost hielt. Hinter der Scheibe der in Richtung Bad Dürkheim fahrenden Bahn saß eine Gruppe von sechs oder sieben offensichtlich minderjähriger Mädchen. Diese nahmen die Handlung des Mannes nach Zeugenangaben offensichtlich wahr und wurden von dem Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden, was bislang noch nicht geschehen ist. Der Sexualstraftäter wird als ungefähr 45 bis 50 Jahre alt, schlank, mit dunklen grau melierten Haaren und gräulichem Bart beschrieben. Er soll eine olivgrüne Jacke getragen, ungepflegt gewirkt und „südländisch“ ausgesehen haben. Die Mädchengruppe wird vom Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei Neustadt dringend als Zeuginnen gesucht. Um Kontaktaufnahme wird gebeten unter der Telefonnummer 06321 8544621.