Die Gönnheimer haben am Samstag ihre ehemalige Weinprinzessin und Pfälzer Weinkönigin geehrt. Das Konzept des Abends hat sie selbst erstellt.

Die TV-Halle war am Samstagabend voll besetzt, denn zahlreiche Interessenten wollten der 76. Deutschen Weinkönigin Charlotte Weihl aus Gönnheim mit einer hoheitlichen Weinprobe die Ehre geben. Ihre Laufbahn hatte Weihl als Weinprinzessin von Gönnheim-Friedelsheim begonnen, wurde dann zunächst Pfälzische und schließlich Deutsche Weinkönigin. Das kurzweilige Konzept für die Weinprobe hatte die ehemalige Deutsche Weinmajestät höchstpersönlich zusammengestellt. Den Gästen in der frühlingshaft dekorierten Gönnheimer TV-Halle schien es jedenfalls zu gefallen.

„Hier schließt sich ein Kreis“, spannte der junge Vorsitzende der Bauern- und Winzerschaft, Dennis Blaul, den Bogen von der Dorfweinprinzessin Charlotte I. zur Deutschen Weinkönigin. Unabhängig von ihrem Amt habe er Charlotte als „positive, lebensbejahende junge Frau“ erlebt, bekannte er. Eine positive Ausstrahlung in diesem Amt sei wichtiger denn je, stellte Blaul fest, nachdem der Zeitgeist Richtung null Alkohol gehe und die Winzer zu kämpfen hätten. Es wäre in seinen Augen schade, wenn die hier traditionell gelebte Weinkultur verloren ginge, weil es immer weniger Weingüter gebe. Charlotte habe ihre positive Art für die Winzer in die Welt getragen und ihre Energie als deren Repräsentantin eingesetzt. Sie sei die beste Weinbotschafterin, die man sich vorstellen könne, betonte der Winzer, denn sie verbinde Tradition mit Moderne. Er dankte zudem Charlottes Mutter Ursula Scheu, die für das frühlingshafte Ambiente im Saal gesorgt hatte.

Weine repräsentieren Weihls Stationen bis zur Weinkönigin

„Was habe ich in dem Jahr als Weinkönigin eigentlich alles gemacht?“, fragte sich Charlotte und kam zu dem Schluss, dass es nicht „das eine Highlight“ gegeben habe, sondern ganz viele besondere Momente. 229 Tage sei sie für ihre Mission als Deutsche Weinkönigin unterwegs gewesen. Aber nicht nur das Amt als Weinkönigin habe sie geprägt, sondern auch schon die Zeit davor. Zur Verköstigung stünden Weine, die diese Stationen geprägt haben, kündigte Charlotte Weihl an. Anders als bei einer klassischen Weinprobe, bei der die Vorstellung des Weins im Zentrum stehe, gehe es ihr mehr um den Austausch unter den Besuchern. Diese hatten, dank des fleißigen Helferteams, immer zwei Weine zum Vergleich vor sich stehen. Weihl holte sich für jedes der sieben Zweier- Versuchsweinpaare einen Gesprächspartner zum lockeren Plausch auf die Bank auf der Bühne.

Sie stellte kurz den neuen Jahrgang vor, der Sorgfalt im Wingert belohnt und dann die kürzeste, schnellste Lese aller Zeiten hervorgebracht habe. Für den Einstieg in die Weinprobe hatte Charlotte Weihl einheimische Produkte ausgewählt. Zur Begrüßung gab es eine Sekt-Cuvée und zwei Rieslinge aus dem noch jungen Jahrgang 2025. Sandra Krebs, eine ihrer Nachfolgerinnen auf Ortsebene, war die erste Gesprächspartnerin. Hauptsächlich ging es an diesem Abend um Riesling, darunter einer vom Mittelrhein aus Oberwesel und einer aus der Forster Lage Musenhang. Eine weitere Gesprächspartnerin war die mit Charlotte zusammen amtierende Deutsche Weinprinzessin Julia Lambrich aus dem Weingut aus Oberwesel. Weißburgunder, Scheurebe, der hauptsächlich im Loiretal vorkommenden Chenin Blanc und ein Chardonnay fielen aus dem Rahmen der Rieslinge heraus.

„Wir sind stolz“

„Wenn die Känischin ruft, muschd kumme“, scherzte Gesprächspartner Reinhold Hörner, Pfälzischer Weinbaupräsident, und hatte die Lacher auf seiner Seite. Mit einem Vernatsch Rotwein aus Kaltern verband Charlotte Weihl die Erinnerung an ihre Lehrjahre in Südtirol. Aus dem Weingut ihrer Familie kam ein Spätburgunder. Mit einem feinherben Riesling und einer Solaris Beerenauslese war der Probenabend zu Ende.

„Wir sind alle stolz, dass die Deutsche Weinkönigin 2024/25 aus Gönnheim stammt, die Zweite nach Hildegard Weber 1981/82 und der Pfälzischen Weinkönigin Diane Blaul (90/91)“, zählte Ortsbürgermeister Wolfram Meinhardt stolz auf. Er habe Charlotte von vornherein diesen Erfolg zugetraut, verriet er.