Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Suche nach einem neuen Betätigungsfeld hat nicht lange gedauert: Mario Zukowski, der mit seiner Frau lange Jahre die beliebte Waldgaststätte Saupferch im Dürkheimer Jägerthal betrieben hat, unterstützt seit Anfang März Küchenchef Volker Siehr im Restaurant „Zum Herrenberg“ der Ungsteiner Winzergenossenschaft Herrenberg-Honigsäckel.

Mario Zukowski fühlt sich wohl an seinem Arbeitsplatz und in seiner neuen Rolle als Angestellter. „Es fühlt sich für mich jetzt entspannter an, der Druck