Ein Training mit Ex-Fußball-Profi Philipp Klement? Klar, das lassen sich 30 Kinder nicht entgehen. Danach wird gefachsimpelt – und es gibt Autogramme.

Für Philipp Klement (33), der seine Karriere in der Jugend seines Heimatvereins TuS Wachenheim mit knapp vier Jahren begann und nach einigen Profi-Stationen, zuletzt beim 1. FC Kaiserslautern, seine Fußballschuhe im vergangenen Sommer an den Nagel gehängt hat, ist es immer eine Herzensangelegenheit, den Nachwuchs des TuS hin und wieder unter seine Fittiche zu nehmen. „Das wichtigste Thema für mich im Verein ist, dass die Jugendarbeit funktioniert, die Mannschaften größtenteils besetzt sind und die Kids, wenn sie älter werden, auch beim Fußball dabei bleiben“, sagt Philipp Klement, der sich gerade in der Übergangsphase zur zweiten Karriere befindet, demnächst seine B-Lizenz als Trainer erwerben wird und seine Zukunft auch im Fußball-Management sieht.

Sorgen macht die B-Jugend

„Ich finde es cool, dass Philipp Klement die Jugend unterstützt und gemeinsam mit uns trainiert“, sagt Jakob (11), der als Stürmer in der D-Jugend des TuS Wachenheim spielt. Neben Cristiano Ronaldo sei Klement sein großes Vorbild. „Ich habe ihn auch schon ein paar Mal auf dem Betze spielen sehen“, ergänzt das Wachenheimer Talent. Sein gleichaltriger Kumpel und Mannschaftskamerad Henrik, der natürlich auch FCK-Fan ist, findet, dass Philipp Klement ein „netter Typ ist, der auch gut spielt und viel Übersicht hat“. Henrik spielt auf dem rechten Flügel und freut sich immer auf das Training, das zweimal in der Woche stattfindet.

Timo (14) und Pepe (13) sind eigentlich C-Jugendspieler. „Im Moment spielen wir aber nicht, denn wir haben keine komplette Mannschaft“, beklagt Timo. Pepe hofft, dass in der kommenden Saison wieder eine starke C-Jugend, die sich dann aus Spielern des TuS Wachenheim und des TuS Niederkirchen zusammensetzen wird, am Spielbetrieb teilnehmen wird. „Da sind wir zurzeit guter Dinge, dass wir die C-Jugend für die Saison 2026/27 melden können. Sorgen macht uns allerdings die B-Jugend. Da wird es für die nächste Saison leider nicht klappen“, berichtet Michael Acker, Abteilungsleiter Fußball des TuS Wachenheim.

Für die Bambini, die F-, E- und D-Jugend habe man genug interessierte Jugendliche, die auch am Spielbetrieb teilnehmen würden. Dies seien auch alles Mannschaften, die vollständig mit Wachenheimer Nachwuchs besetzt seien. „Für die C-, B- und A-Jugend sind wir eine Spielgemeinschaft mit Niederkirchen eingegangen“, informiert der Abteilungsleiter, der sich sehr über das Engagement und den Einsatz seines prominenten Vereinsmitgliedes Philipp Klement freut.

Mit dem Profi fachsimpeln

„Es ist gut, dass Philipp Werbung für uns macht. Er ist Vorbild, die Jugend kennt ihn und ist stolz, mit ihm trainieren zu können. Er ist einfach auch ein sehr sympathischer und bodenständiger Typ“, erzählt Tina Hoffmann, Jugendleiterin und Trainerin des TuS Niederkirchen. Nach dem etwa zweistündigen Training saßen die Jugendlichen noch bei Bratwurst und Softdrink zusammen, um mit Philipp Klement, der auch noch Autogramme verteilte, zu fachsimpeln. „Am Ende hat es mich sehr gefreut, dass nach der gemütlichen Runde noch viele Jugendliche auf den Platz sind, um noch ein bisschen zu kicken“, berichtet der Ex-Profi abschließend.