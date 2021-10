Eine 59-Jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim soll in der Nacht auf Sonntag einer Frau Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Laut Polizei hatte die Beschuldigte gegen 0.45 Uhr ihren Ex-Lebensgefährten in Bad Dürkheim aufgesucht und dort die andere Frau angetroffen. Erst habe die 59-Jährige diese beschimpft, dann habe sie das Pfefferspray aus dem Auto geholt und der 56 Jahre alten Frau, die ebenfalls im Kreis Bad Dürkheim wohnt, damit ins Gesicht gesprüht. Danach setzte sich die Beschuldigte den Polizeiangaben zufolge in ihr Auto und fuhr davon.