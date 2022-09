Am Donnerstag kurz nach 22 Uhr hat eine 21-Jährige der Polizei mitgeteilt, dass sie in Bockenheim mit ihrem Ex-Freund in einen Streit geraten sei, der zu eskalieren drohe. Und: Sie sei bereits früher von ihm geschlagen und bedroht worden. Die Beamten trafen den 23-Jährigen schließlich in Bockenheim an. Zuvor war er mit einem Volvo unterwegs, der nicht zugelassen war und an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Sie fanden außerdem heraus, dass der Mann vorher mit dem Volvo einen Verkehrsunfall verursacht hatte und von der Unfallstelle geflüchtet war. Einen Führerschein hatte er auch nicht. Zu guter Letzt ergab eine Überprüfung, dass gegen den 23-Jährigen ein Haftbefehl vorlag, weshalb die Polizei ihn in eine Justizvollzugsanstalt brachte. Darüber hinaus leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Kennzeichendiebstahl und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ein.