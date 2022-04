Wieder mehr Corona-Patienten auf der Intensivstation versorgt derzeit das Dürkheimer Krankenhaus. Nach Angaben der Klinik waren es am Donnerstag zwei, auf der Normalstation wurden neun Menschen behandelt. „Das ist ein deutlicher Anstieg zum Anfang der Woche und spiegelt die Beobachtungen umliegender Kliniken wider, dass auch die Zahl der Intensivpatientinnen und -patienten mit Covid-19 zunimmt“, so Krankenhaussprecherin Susanne Liebold. Die personelle Situation sei nach wie vor angespannt. Das liege an Corona-Infektionen der Beschäftigten, an Quarantäneregelungen und daran, dass Mitarbeiter ihre Kinder zu Hause versorgen müssten. „Mit viel Flexibilität der Mitarbeitenden, einem Mitarbeiterpool und mit Leasingkräften gelingt es jedoch, die Versorgung der Patienten aufrecht zu erhalten“, so Liebold. Corona-Lockerungen wie im Alltagsleben gibt es im Krankenhaus deshalb nicht. „Um die Gesundheit von Patienten und Mitarbeitenden zu schützen, halten wir an den Corona-Maßnahmen der vergangenen Monate fest“, so die Sprecherin. Patienten, Besucher und Mitarbeitende sind zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet. Patienten und Mitarbeiter werden zudem regelmäßig getestet. Außerdem sind Abstandsregeln und weitere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.