Das Evangelische Krankenhaus hat in den vergangenen zwei Wochen drei Corona-Patienten aus Kliniken in Ludwigshafen und Landau übernommen. Das hat eine Sprecherin der Diakonissen in Speyer, die das Haus betreiben, bestätigt.

Kliniken in der Vorder- und Südpfalz stehen in engem Austausch über die Verfügbarkeit von Intensivbetten und übernehmen Covid-Patienten aus stark belasteten Häusern. Das Klinikum Ludwigshafen koordiniert die Verteilung der Patienten. Mittlerweile seien die Intensivkapazitäten in Dürkheim aber weitgehend ausgeschöpft, erklärte die Krankenhaussprecherin. Am Mittwochmittag sei auf der Station nur noch ein Bett frei gewesen. Auf der Covid-Normalstation gebe es noch „begrenzte“ Möglichkeiten, neue Patienten aufzunehmen.

Derzeit versorgen die Dürkheimer Mediziner zehn Covid-19-Patienten auf der Isolier- und drei Patienten auf der Intensivstation, davon werden zwei beatmet. Darüber hinaus werden zwei Verdachtsfälle stationär behandelt.

Dürkheims Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) hatte das vorzeitige Ende des Dürkheimer Advent am Montag vor allem mit der angespannten Lage an den Krankenhäusern in der Region begründet. Zuvor hatte er das Evangelische Krankenhaus besucht und sich dort über die Situation informiert.

Unterdessen meldet das Gesundheitsamt 98 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Bad Dürkheim seit Dienstag, davon 18 in Bad Dürkheim, fünf in der Verbandsgemeinde Wachenheim und zehn in der Verbandsgemeinde Freinsheim. Damit sind im Kreis derzeit 1168 aktive Infektionen bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg laut Landesuntersuchungsamt auf 355,6. Am Dienstag hatte der Wert 348,1 betragen.