Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Deutschland dürfen bei den Europawahlen am 9. Juni erstmals auch 16-Jährige schon wählen. Wie bereiten die Schulen in Bad Dürkheim und Umgebung die Erstwähler darauf vor?

Für die zehnten Klassen stehe das Thema Europäische Union (EU) sowieso im Lehrplan, sagt Alena Mattke, Sozialkundelehrerin und Fachbereichsleiterin am Werner-Heisenberg-Gymnasium .