Es ist ein Novum: Erstmals sind in Deutschland bei der Europawahl nicht nur Erwachsene ab 18 Jahren, sondern auch Jugendliche ab 16 Jahren zur Stimmabgabe aufgerufen. Von den insgesamt 107.332 Wahlberechtigten für die Europawahl im Landkreis sind laut Kreisverwaltung 1950 minderjährig. In der Stadt Bad Dürkheim sind 14.509 Menschen stimmberechtigt, davon sind 265 unter 18 Jahren. Etwas weniger sind es in der Verbandsgemeinde Freinsheim mit 12.413 Wahlberechtigten, davon 224 Minderjährige, sowie in der Verbandsgemeinde Wachenheim mit 7909, darunter 178 unter 18 Jahren.