Etwa 30 Menschen haben sich am Samstag bei der ersten „Segensfeier für sich liebende Menschen“ in der Ludwigskirche segnen lassen. Teilweise seien Gläubige von der Schwäbischen Alb und aus dem Schwarzwald gekommen, um an dem Gottesdienst teilzunehmen, berichtete Pfarrer Thomas Diener, der von einer sehr emotionalen Segensfeier sprach.

Diener gestaltete den Gottesdienst gemeinsam mit Pfarrer Moritz Fuchs, für romantische Klänge sorgten Karolin Hild und Sören Vitic. Unter anderem ließen sich wiederverheiratete Paare segnen.

Die Pfarrei werde eine solche Segensfeier nach der gelungenen Premiere künftig jährlich anbieten, voraussichtlich aber an einem Termin, der näher am Valentinstag liegt oder sogar an dem Tag selbst, sagte Diener.