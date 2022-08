Um allen Schülern warmes Essen zu liefern, hat die Valentin-Ostertag-Stiftung ein Elektro-Fahrzeug gestiftet. Bürgermeister Christoph Glogger kündigt eine Gegenleistung an.

Über ein „ganz besonderes Fahrzeug“ freute sich Glogger am Mittwoch. Im Hof der Stadtverwaltung überreichte die Valentin-Ostertag-Stiftung – vertreten von Bernd Kirsch und Konrad Fitz – der Stadt einen kleinen Elektro-Transporter. Das Fahrzeug soll künftig genutzt werden, um die Schulen in Bad Dürkheim unkompliziert mit warmem Mittagessen zu beliefern. „Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Um sie nicht verhungern zu lassen, haben wir dieses Fahrzeug gestiftet“, sagte Bernd Kirsch mit einem Lachen. Es ist die teuerste Spende in der 500-jährigen Geschichte der Stiftung. Kostenpunkt: 20.000 Euro. Da sei allerdings schon ein Preisnachlass eingerechnet, wie Glogger verriet: „Der Listenpreis liegt bei 30.000 Euro.“

Glogger sieht dabei „für unseren Zweck ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis“. Das Elektro-Fahrzeug fährt maximal 85 Stundenkilometer und fasst im Laderaum 500 bis 600 Kilogramm. „Das ist genau das, was wir brauchen“, schwärmte der Bürgermeister. Sozialdezernentin Judith Hagen (Grüne) merkte an, dass man die Seiten des Kleintransporters, an denen bisher das Logo der Valentin-Ostertag-Stiftung zu sehen ist, noch verschönern wolle. „Wir wollen den Zweck des Fahrzeugs gestalterisch aufbringen“, so Hagen, die sich besonders über die nachhaltigen und umweltfreundlichen Aspekte des neuen Lieferwagens freut.

Brunnen-Restaurierung geplant

Um der Stiftung etwas zurückzugeben, kündet Bürgermeister Glogger an, dass sich die Stadt an der Restaurierung des Ostertag-Brunnens im Kurpark beteiligen wolle.

Der Brunnen ist aktuell im Besitz der Spielbank, die die Kosten für die Erneuerung allerdings nicht allein stemmen könne. „Ich werde dieses Thema im Stadtrat ansprechen, damit wir das im kommenden Jahr gemeinsam mit der Stiftung auf den Weg bringen können“, versichert Glogger.