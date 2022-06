Das Essen in den Kitas der Verbandsgemeinde wird teurer. Eltern müssen dafür künftig neun Euro mehr pro Monat zahlen. Das hat der VG-Rat am Dienstag einstimmig beschlossen.

Das Essen für Kinder bis zwei Jahre kostet die Eltern künftig monatlich 59 Euro, für Kinder über zwei Jahren sind monatlich 63 Euro fällig. Die Differenz sei darauf zurückzuführen, dass für Kinder unter zwei Jahren von den Eltern ein Krippenbeitrag gezahlt werden müsse, in dem die Personalkosten für Hauswirtschaftskräfte bereits einberechnet seien, erläuterte Erste Beigeordnete Elke Schanzenbächer (CDU). Für Eltern, deren Kinder älter als zwei Jahre sind, ist die Betreuung ihrer Kinder in der Kindertagesstätte kostenlos, sie müssen lediglich einen Beitrag zum Essen zahlen.

Nach Schanzenbächers Angaben wurde die Verpflegungspauschale letztmals 2015 erhöht. Eigentlich sei geplant gewesen, diesen Beitrag schon vor einiger Zeit anzuheben, wegen der Belastungen durch die Restriktionen der Pandemie habe die Verbandsgemeinde jedoch bisher auf eine Erhöhung verzichtet.

Letzte Erhöhung 2015

Schanzenbächer verwies darauf, dass seit 2015 die Preise für Lebensmittel, Energie, Küchengeräte oder Geschirr sowie die Personalkosten deutlich angestiegen sind. Der Landesrechnungshof fordere von den Gemeinden, dass bei der Berechnung des Elternbeitrags alle diese Ausgaben und auch Kosten für die Räumlichkeiten, deren Reinigung sowie sämtliche anderen in Zusammenhang mit der Verpflegung entstehenden Ausgaben einbezogen werden, so Schanzenbächer. Sie erinnerte daran, dass es laut eines Urteils des Verwaltungsgerichts Neustadt zulässig ist, einen monatlichen Pauschalbetrag von den Eltern zu verlangen und nicht pro Essen abzurechnen. Allerdings sei in Ausschüssen angeregt worden, darüber zu diskutieren, ob zukünftig pro Essen abgerechnet werden soll.